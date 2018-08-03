İstanbul boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in öğrencilik yıllarında Flash Tv'de bir programda dans ettiği görüntüler ortaya çıktı.

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Turistlerin yaptığı trafik kazasında dil krizi

Antalya'da trafik kazasına karışan Romanya uyruklu turistler, Rumence ve İtalyanca'dan başka dil bilmeyince dil problemi telefonla ulaşılan bir rehberin yaptığı tercüme ile çözüldü.