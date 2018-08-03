İstanbul boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Karadeniz’de arızalanan "Nissos Therassia" adlı tankerin, İstanbul Boğazı’ndan kıyı emniyeti ekiplerince Marmara Denizi’ne çekilmesi nedeniyle boğaz gemi trafiğine kapatıldı.
TEKRAR AÇILACAK
Arızalanan "Nissos Therassia" adlı ham petrol taşıyan tanker, Kıyı Emniyeti’ne bağlı römorkörlerce çekilerek İstanbul Boğazı’ndan geçiriliyor.
Tankerin planlı geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı, saat 08.00 itibarıyla gemi geçiş trafiğine kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı 5 römorkör, geminin geçişine eşlik ediyor. Geçişin tamamlanmasının ardından boğaz trafiğinin tekrar açılması bekleniyor.