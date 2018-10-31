İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Kaşıkçı açıklaması

Kaşıkçı cinayeti soruşturmasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı bir açıklama yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaşıkçı'nın önceden yapılan planlama doğrultusunda başkonsolosluğa girer girmez boğularak öldürüldüğünü bildirdi.

"PARÇALANARAK YOK EDİLDİ"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan "Kaşıkçı'nın cesedi öldürülmesinin ardından parçalanarak yok edilmiştir. Tüm iyi niyetli çalışmalara rağmen somut sonuç elde edilememiştir." açıklaması geldi.

BAŞSAVCI SUUDİ ARABİSTAN'A DAVET EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve beraberindeki heyetin, Kaşıkçı cinayeti çerçevesinde Suudi Arabistan'a davet edildiği bildirildi.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada "Olayla ilgili yerli iş birlikçi bulunduğuna dair Suudi Arabistan makamlarının herhangi bir beyanının olmadığı bildirilmiştir." denildi.

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