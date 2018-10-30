İstanbul Havalimanı açılışına Türk Yıldızları damgası

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, yurt dışında yaşayan Türkler tarafından da kutlandı. CHP'nin Berlin resepsiyonunda renkli görüntüler ortaya çıktı.

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Derde derman bir öykü: Bu Evde Kimse Yaşamıyor

Kültür sanat dünyasının medya ayağından tanıdığımız Sibel Ateş Yengin, şimdi de kurgu dünyasına “Bu Evde Kimse Yaşamıyor” ile gözü pek bir giriş yapıyor…