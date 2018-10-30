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İstanbul Havalimanı açılışına Türk Yıldızları damgası

Türk Yıldızları'nın İstanbul Havalimanı açılışındaki yaptığı şovlar kokpit kamerasından anbean kaydedildi.

İHA | 30.10.2018 - 13:40..
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Türk Yıldızlarının kokpit kamerasından açılışta gerçekleşen görüntülenirken, o anlar gururlandırdı. İstanbul Havalimanı açılışı dün gerçekleşirken, Türk Yıldızları da açılışta bir şov yaptı.

Türk Yıldızları'nın kokpitinden İstanbul Havalimanı açılışı İZLE

TÜRK YILDIZLARI'NIN GÖSTERİSİ KAMERALARA YANSIDI

Şova ait görüntüler ise Türk Yıldızlarının kokpit kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Türk Yıldızları İstanbul Havalimanı üzerinde şov yaparken, birbirinden tehlikeli hareketler de kameralara yansıyor.

İstanbul Havalimanı açılışına Türk Yıldızları damgası

İstanbul Havalimanı açılışına Türk Yıldızları damgası

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