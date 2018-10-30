İstanbul Havalimanı açılışına Türk Yıldızları damgası

Türk Yıldızlarının kokpit kamerasından açılışta gerçekleşen görüntülenirken, o anlar gururlandırdı. İstanbul Havalimanı açılışı dün gerçekleşirken, Türk Yıldızları da açılışta bir şov yaptı.
Türk Yıldızları'nın kokpitinden İstanbul Havalimanı açılışı İZLE
TÜRK YILDIZLARI'NIN GÖSTERİSİ KAMERALARA YANSIDI
Şova ait görüntüler ise Türk Yıldızlarının kokpit kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Türk Yıldızları İstanbul Havalimanı üzerinde şov yaparken, birbirinden tehlikeli hareketler de kameralara yansıyor.