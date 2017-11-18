İstanbul merkezli FETÖ/PDY operasyonu

İstanbul merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakları bulunan, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları ve konuşma içerikleri çözümlenmiş 45 zanlının yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

45 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin sivil yapılanmasının çözülmesine yönelik soruşturma kapsamında, 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi, bunun üzerine konusu terör örgütü ile iltisakları bulunan ve örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock programını kullandıkları ve ayrıca konuşma içerikleri çözümlenmiş 45 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. İstanbul merkezli 10 ilde 62 farklı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.