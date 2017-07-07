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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 29 gözaltı

İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığında olan DEAŞ hücrelerine operasyon yapıldı. 29 terörist gözaltına alındı.

07.07.2017 - 12:09
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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 29 gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik 8 ilçede operasyon düzenledi.

SANSASYONEL EYLEM HAZIRLIĞINDAYDILAR

TEM ekipleri, sansasyonel eylem hazırlığında olduğu ve çatışma bölgelerine gitme arayışında olduğu iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

29 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri Ataşehir, Bağcılar, Başakşehir, Çekmeköy, Esenyurt, Pendik, Sultanbeyli ve Ümraniye ilçelerinde 20 adrese yönelik saat 03.00 sıralarında baskın yaptı. Polis, 22'si yabancı uyruklu toplam 29 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman ve 1 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesindeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

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