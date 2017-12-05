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İstanbul'da müftülere nikah kıyma eğitimi

Müftüler defterlerine şu notları aldı: Dini değil medeni nikah kıyacağız. 'Duanızı yapalım da dini nikahınız tamamlanmış olsun' diye zorlayamayız. Talep olursa farklı din mensuplarına da kıyılabilir.

DHA | 05.12.2017 - 08:34..
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İl ve ilçe müftülüklerine evlendirme memurluğu görev ve yetkisinin verilmesine ilişkin düzenlemeyi içeren yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şehirlerde nikah kıyacak müftüler ile ilgili personele eğitim verilmeye başlandı.

İlk eğitim İstanbul Müftülüğü'nde, İstanbul İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Orhan Ardıç, Beyoğlu Nüfus Müdürü Orhan İşgüder ile diğer İl Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz tarafından verildi.

İstanbul'da müftülere nikah kıyma eğitimi

"BİZ BİR MEDENİ NİKAH KIYACAĞIZ"

80 personele eğitim verildiğini, ilerleyen dönemlerde de bu sayının 200'e çıkarılacağını belirten İl Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, "Bizim bu kıydığımız nikahın doğrudan dini nikahla karıştırılmaması gerekiyor. Biz bir medeni nikah kıyacağız. Bu medeni nikah aynı zamanda dini nikah yerine geçer mi? Elbette, orada problem yok zaten. Onun şartları da tamamlandıktan sonra problem yok. Burada nikah kıydıran insanların tekrar belediyeye müracaatla medeni nikah kıydırmalarına gerek yok, hatta dini nikah kıydırmalarına da gerek yok diye düşünüyorum. Resmi nikahla dini nikah arasında çok az farklar vardı. Kişilerin taleplerine göre sonu dua ile bağlanarak, taraflara dua edilmek suretiyle, kullanılan lafızların biraz daha taleplere göre -di'li geçmiş zaman kullanılarak, yani 'kabul ettim, aldım, verdim' şeklindeki -di'li geçmişler olunca-bazen bu konuda hassasiyet gösteren vatandaşlarımız var çünkü-tamamen dini nikahla resmi nikah aynı noktada icra edilmiş gibi olur" ifadesini kullandı.

İstanbul'da müftülere nikah kıyma eğitimi

"DUA TALEBİ OLMAYANLARI ZORLAYAMAYIZ"

Yılmaz sözlerine şöyle devam etti:

"Kişi müracaatında 'Bir de dua olsun' derse, zaten evlendirme memurlarımız da o dua lafızlarını yapıyorlar, 'Allah bir yastıkta kocatsın, Allah huzur versin.' diyorlardı. Biz ona belki 1-2 cümle daha ilave ederek, onların taleplerini de yerine getirmiş oluruz. Böyle bir talepte bulunmayana da illa 'Sizin duanızı da yapalım da dini nikahınız da tamamlanmış olsun.' gibi dahlimiz olmaz. Bu gönüllü bir iştir. Resmi olarak, bizim sorumluluğumuzdaki kısmı kanunun bize verdiği yetkiyi, kanunun emrettiği istikamette kullanmaktır."

"FARKLI DİN MENSUPLARINA DA KIYILABİLİR"

Müftülere nikah yetkisi veren yasa tasarısı tartışma konusu olmuştu. Muhalefet özellikle Türkiye'de farklı dinlere mensup insanların da yaşadığına dikkat çekmişti. Müftü Yılmaz, "Sadece resmi nikah kıyacağımız için talep ederse farklı din mensuplarına da kıyılabilir." dedi.

İstanbul'da müftülere nikah kıyma eğitimi

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