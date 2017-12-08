ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepki gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, Fatih Camii'nde toplandı.
KUDÜS'E SELAM, DİRENİŞE DEVAM
Fatih Camii'nin avlusunda bir araya gelen vatandaşlar "Katil İsrail, iş birlikçi ABD", "Kudüs bizimdir, bizim kalacak", "Kudüs'e selam, direnişe devam" şeklinde sloganlar atıp tekbir getirdi.
İstanbul'da on binlerce kişi Kudüs için Fatih Camii'nde VİDEO
KUDÜS MÜSLÜMANLARIN ŞEREFİDİR
Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, "Kudüs Müslümanların onurudur", "Kudüs Müslümanların şerefidir", "Kudüs Müslümanların istiklal ve istikbalidir" yazılı dövizler taşıdı.