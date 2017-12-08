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İstanbul'da on binlerce kişi Kudüs için Fatih Camii'nde

Yurt genelinde ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına yönelik protestolar sürerken İstanbul'daki Fatih Camii'ne on binler akın etti.

AA | 08.12.2017 - 14:35..
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ABD'nin Kudüsİsrail'in başkenti olarak tanımasına tepki gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, Fatih Camii'nde toplandı.

İstanbul'da on binlerce kişi Kudüs için Fatih Camii'nde

KUDÜS'E SELAM, DİRENİŞE DEVAM

Fatih Camii'nin avlusunda bir araya gelen vatandaşlar "Katil İsrail, iş birlikçi ABD", "Kudüs bizimdir, bizim kalacak", "Kudüs'e selam, direnişe devam" şeklinde sloganlar atıp tekbir getirdi.

İstanbul'da on binlerce kişi Kudüs için Fatih Camii'nde VİDEO

İstanbul'da on binlerce kişi Kudüs için Fatih Camii'nde

KUDÜS MÜSLÜMANLARIN ŞEREFİDİR

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, "Kudüs Müslümanların onurudur", "Kudüs Müslümanların şerefidir", "Kudüs Müslümanların istiklal ve istikbalidir" yazılı dövizler taşıdı.

İstanbul'da on binlerce kişi Kudüs için Fatih Camii'nde

İstanbul'da on binlerce kişi Kudüs için Fatih Camii'nde

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