taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.882
USD
4,7479
EURO
5,5647
ALTIN
187,96
PETR
73,8600

İstanbul'da termometreler 37 dereceyi gösterdi

Sıcaktan bunalan İstanbullular, sahil kenarlarına ve parklara akın etti.

DHA | 23.07.2018 - 14:48..
  1. Haberler
  2. Yaşam

İstanbul'da etkili olan sıcak hava günlük hayatı olumsuz etkiledi. İstanbullular sıcaktan korunmak için sahil kenarlarını, parkları ve gölgelik alanları tercih etti.

Termometreler Okmeydanı'nda Perpa'da 37 dereceyi gösterdi.

BOĞAZ'DA SERİNLEYENLER

Sarıyer İstinye ve Beşiktaş Bebek Sahili’ne gelenler, İstanbul Boğazı'na atlayarak serinlemeye çalıştılar.

Sarayburnu'nda da benzer görüntüler oluştu.

Taksim Gezi Parkı’nda vatandaşlar gölgelik alanlarda ve banklarda yatarak sıcaktan korunmaya çalıştı.

Taksim Meydanı’nda bir turist ise sıcaktan korunmak için şemsiye ile gezmesi dikkat çekti.

Sıcak hava insanları olduğu kadar hayvanları da etkiledi. Sıcaktan korunmak isteyen güvercinler, kargalar süs havuzunda susuzluklarını giderip, serinlemeye çalıştılar.

İstanbul'da termometreler 37 dereceyi gösterdi

İstanbul'da termometreler 37 dereceyi gösterdi

İstanbul'da termometreler 37 dereceyi gösterdi

İstanbul'da termometreler 37 dereceyi gösterdi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Meral Akşener'i istifaya sürükleyen kriz

Meral Akşener'i istifaya sürükleyen kriz

281
Mustafa Ceceli'nin Konya ve Zonguldak konserleri iptal edildi

Mustafa Ceceli'nin Konya ve Zonguldak konserleri iptal edildi

76
Keresteci başkan ve belediye işçileri köprü yaptı

Keresteci başkan ve belediye işçileri köprü yaptı

147
Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'nin ilk ifadesi

Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'nin ilk ifadesi

239
CHP, 21 günlük askerlik süresinin kalkmasını istiyor

CHP, 21 günlük askerlik süresinin kalkmasını istiyor

274
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi

182
24 Haziran sonrası en kapsamlı CHP anketi

24 Haziran sonrası en kapsamlı CHP anketi

59
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM