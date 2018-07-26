İstanbul'da yaz neşesi başladı

Nüfusun yoğun olduğu cadde, sokak, park ve meydanlarda sevilen sanatçılar tarafından verilen sokak konserlerinde eğlenen İstanbullular, böylece yaz aylarında azalan sanatsal aktivitelerle şehrin en merkezi noktalarında buluşuyor.

İSTANBULLULAR MÜZİĞE DOYDU

20 Temmuz’da başlayan ve 9 Eylül’e kadar Cuma, Cumartesi ve Pazar akşamları İstanbulluları müzikle buluşturacak olan ‘İstanbul’da Yaz Neşesi’ etkinlikleri, ilk hafta konserleriyle başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle sevilen sanatçı ve gruplar şehrin farklı mekanlarındaki performanslarıyla İstanbullulara müzik ziyafeti sundu.

Yoğun ilgiyle karşılanan konserler, İstanbul’un eşsiz güzelliğiyle birleşerek hem İstanbul halkı hem de turistler için doyumsuz anlara sahne oldu.

MÜZİK DOLU GÜNLER DEVAM EDİYOR

İstanbulluların büyük ilgi gösterdiği ‘İstanbul’da Yaz Neşesi’ etkinlikleri, 27-28 ve 29 Temmuz tarihlerinde de birbirinden değerli sanatçıların performanslarına sahne olacak. Ataşehir, Bahçelievler, Başakşehir, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çekmeköy, Esenler, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Sarıyer, Sultangazi, Şile ve Şişli ilçelerinde konser verecek olan sanatçılar ve gruplar şöyle: Berk Özbek, Neşe Demir, Volkan Aslan, Burak Ahıskalı, Elincan Vayiç, Yaprak Sayar, Golden Horn Brass, Tramvay Müzik Grubu, Orhan Aykut, Hamdiye Erol, Misal (Resul Aydemir), Divane Grub, Çiğdem Elmas, Sabriye Sayın, Orhan Çakmak, Volkan Aslan, Mine Geçili, Şems Trio, Tarkan Öngen, Sedat Anar.

ENGELSİZ YÜREKLER MÜZİKLE COŞACAK

Etkinlikler kapsamında; Engelliler Müdürlüğü’nde (İSEM) eğitim alan engelli bireylerin oluşturduğu İSEMX Müzik Grubu da, 27 Temmuz Cuma saat 19.00’da Şişli Cevahir önünde bir konser verecek.

İSEMX grubu, 2011 yılında İBB Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesindeki İSEM’e bağlı olarak, kurulmuştu. Çok sayıda enstrümanı başarılı bir şekilde çalan grup üyeleri, hem orkestrada hem de vokalde görev alıyor.

Türkiye’nin birçok ilinde ve farklı ülkelerde konser veren grup, evrensel kültüre ait mistik parçalardan Anadolu ezgilerine, popüler müzikten Türkçe Rock müziğe kadar pek çok eseri başarıyla seslendiriyor.