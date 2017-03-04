İstanbul'un yeni sulieti

İki yıl önce yaşadıkları aşka kaldıkları yerden devam eden Amine Gülşe ile Mesut Özil'in yaza düğün yapacakları konuşuluyor.

Bursa'da 2 bin polisle yapılan asayiş uygulamasında haklarında yakalama kararı bulunan 78 kişi yakalandı.

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Beşiktaş Caner Erkin'in bonservisini alıyor

Beşiktaş yönetiminin, bonservisi İnter'de olan Caner'i 450 bin Euro gibi çok uygun bir rakama renklerine bağlayacağı öğrenildi.