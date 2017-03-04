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İstanbul'un yeni sulieti

Dev projelerle yeni bir siluete bürünen İstanbul; Ayasofya Müzesi ve Çamlıca Camii'nin aynı karede olduğu manzarayla kendine hayran bıraktı.

04.03.2017 - 10:26
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İstanbul’un yeni silueti tarihi yarımadada çekilen görüntülerle ortaya çıktı. Ayasofya Müzesinin bir tarafında yapımı devem eden Çamlıca televizyon kulesi, sol tarafında minarelerin arasında Çamlıca Camii görüntüsü ortaya çıktı.

ÇAMLICA'DAKİ RADYO VE TV VERİCİLERİ KALDIRILACAK

Görüntülerde oluşan manzara kendine hayran bıraktı. Küçük Çamlıca Tepesinde yapımı devam eden televizyon kulesi bittiğinde Çamlıca’da bulunan radyo ve televizyon vericileri kaldırılarak İstanbul’un siluetine değer katacak. Tarihi yarımadada İstabul’un yeni siluetini gören vatandaşlar ise bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

İstanbul'un yeni sulieti

İstanbul'un yeni sulieti

İstanbul'un yeni sulieti

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