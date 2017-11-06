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İstenmeyen düşünceleri bastırmayı sağlayan kimyasal

Beynin 'hafıza' bölümünde istenmeyen düşünceleri bastırmayı sağlayan kilit öneme sahip bir kimyasal keşfedildi.

06.11.2017 - 11:33
  1. Haberler
  2. Teknoloji

beyin

Sonuçları 'Nature Communications' dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde bir grup katılımcıya söz dizilerini ilişkilendirmeleri öğretildi.

MANYETİK REZONANS İLE DENEY

Çile/hamamböceği, yosun/kuzey gibi bağlantısız kelime çiftlerini ilişkilendiren katılımcılardan daha sonra kelime çiftinin ilki yeşil gösteriliyorsa eşini hatırlamaları, kırmızı ise eşini hatırlamaktan kaçınmaları istendi. Bu sırada katılımcılara, Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntülemesi (fMRI) ve beyin kimyasını ölçen manyetik rezonans spektroskopisi yapıldı.

DÜŞÜNCELER BASTIRILMAYA ÇALIŞILDIĞINDA 'GABA' KİMYASALI ORTAYA ÇIKIYOR

Katılımcıların düşüncelerini bastırmaya çalıştıklarında beyinlerinin kilit bölgelerinde neler yaşandığını görmek isteyen bilim insanları, bu yetinin, mesajların sinir hücreleri arasında geçişini sağlayan GABA kimyasalına bel bağladığını tespit etti.

İSTENMEYEN DÜŞÜNCELERİ AKLA GETİRMEME KABİLİYETİ SAĞLIYOR

Cambridge Üniversitesi'nde görevli Dr. Taylor Schmitz ve Prof. Michael Anderson tarafından yürütülen çalışmada, beynin hafızayla bağlantılı bölümü hipokampusta GABA yoğunluğunun, kişinin istenmeyen düşünceleri ve anıları aklına getirmeme kabiliyetinin öngörülmesini sağladığı kaydedildi.

Keşfin, kaygı bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu ve hipokampusta 'hiperaktivetinin' gözlendiği şizofreni gibi rahatsızlıklar konusunda uzun süredir cevaplanamayan bazı sorulara çözüm getirebileceği ifade edildi.

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