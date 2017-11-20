taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.239
USD
3,8660
EURO
4,5365
ALTIN
160,60
PETR
62,5400

İsveç'te bayat sandviç krizi

AB üyesi ülkelerin katıldığı konferansın güvenliğini sağlayan polisler, bayat sandviç verildiği için tepki gösterdi.

20.11.2017 - 07:23
  1. Haberler
  2. Dünya

İsveç'in Göteborg kentinde Avrupa Birliği üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla dün başlayan 'Adil İş ve Büyüme Sosyal Zirvesi'nde görevli polislere dağıtılan sandviçlerin 'bayat olduğu' iddiası tartışmalara yol açtı.

İsveç basınındaki haberlere göre, zirvede görevli yaklaşık bin polise dağıtılan sandviçlerin bayat olduğu ileri sürüldü.

AB'DEN POLİSE BAYAT SANDVİÇ

Göteborg Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser Erik Nord, sandviçin fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından paylaştı. Nord, paylaşımında 'AB'den bize ikram edilen bayat sandviç' yorumunu da yaptı.

Göteborg Postası gazetesine açıklama yapan Nord, bayat sandviçler karşısında hayal kırıklığına uğradığını belirterek, "Aynı sandviçler bin tane polis ve güvenlik görevlisine dağıtıldı. Sağlıksız göründüğü için sandviçe hiç dokunmadım. Eşimin yaptığı pasta ve böreklerden yanımda getirmiştim. Onlarla karnımı doyurdum." ifadelerini kullandı.

LİDERLERE 63 EUROLUK YEMEK

Gazetenin haberinde, polislere bayat sandviç dağıtılırken AB liderlerinin her birinin öğle yemeği faturasının 63 euro (288 TL) olduğuna dikkat çekildi.

Skandalın ardından polislere başka bir kafeden sandviç dağıtıldı.

İsveç'te bayat sandviç krizi

İlginizi Çekebilir
Merkel'den siyasi kriz sonrası ilk açıklama
Koalisyon görüşmelerinden sonuç çıkmamasının ardından açıklama yapan Angela Merkel, çok üzgün olduğunu ifade etti.
Pasifik Okyanusu'nda deprem
Pasifik Okyanusu'nun güneydoğusunda bulunan Yeni Kaledonya'da 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Lavrov'dan Soçi'deki toplantı hakkında kaçamak cevap
Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüşen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sergey Lavrov, PYD konusunda kaçamak cevap verdi
Steinitz: Suudi Arabistan ile gizli bağlantımız var
İsrail Enerji Bakanı Steinitz, "İran'a karşı Suudi Arabistan ve diğer ılımlı Arap ülkeleriyle istihbarat paylaşmaya hazırız" dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsviçreli siyasetçiden İslam çalışması

İsviçreli siyasetçiden İslam çalışması

51
Manisa'da düğünden kaçan damat aranıyor

Manisa'da düğünden kaçan damat aranıyor

47
Almanya'da hükümet kurulamadı

Almanya'da hükümet kurulamadı

65
Arap Birliği toplantısında İran konuşuldu

Arap Birliği toplantısında İran konuşuldu

53
Fas'ta yardım izdihamı

Fas'ta yardım izdihamı

8
Lavrov'dan Soçi'deki toplantı hakkında kaçamak cevap

Lavrov'dan Soçi'deki toplantı hakkında kaçamak cevap

13
Mehmetçik PKK'lı teröristlere göz açtırmıyor

Mehmetçik PKK'lı teröristlere göz açtırmıyor

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM