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İsveç'te Stockholm Camisine ırkçı saldırı

İsveç'te bulunan Stockholm Camisi'nin kapısına demirden haç yerleştirildi.

AA | 26.12.2017 - 17:57..
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İsveç'in başkenti Stockholm'de bir camiye ırkçı saldırı düzenlendi.
Stockholm Camisi İmamı Halit Khaled Albed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, caminin giriş kapısına kimliği belirsiz kişilerin Hristiyanlığın sembolü demirden bir haç iliştirdiğini söyledi.

İsveç'te Stockholm Camisine ırkçı saldırı


HAÇLI SALDIRI

Albed, ''Stockholm'ün Södermalm semtinde, başkentin en eski ve en büyük camilerinden biri olan Stockholm Camisi, bugün ırkçı bir saldırıya uğradı. Sabah caminin kapısına kimliği belirsiz kişiler Hristiyanların sembolü olan demirden haç iliştirmiş. Bizim burada olmamızı istemiyorlar. Camiyi kapatıp gitmemizi istiyorlar. Olayı polise bildirdik. Polis araştırma yapıyor.'' ifadelerini kullandı.

Önceden de birçok kez caminin kapısına gamalı haç figürleri çizildiğini dile getiren Albed, yılda en az iki kere ırkçı saldırıya uğradıklarını kaydetti.

İsveç'te Stockholm Camisine ırkçı saldırı


İKİ AYDA ÜÇ SALDIRI

Öte yandan İsveç'in Södermanland bölgesindeki Flen ilçesinde bulunan El-Hüda Müslüman Kültür Merkezi'ne bağlı Flen Camisi'nin kapısının demir kepengine gamalı haç çizilmişti.
Dün gece ülkenin güneyinde bulunan Saffle kasabasındaki İslam Kültür Merkezi'ne ait Saffle Camisi de kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin saldırısına uğramıştı.


Gün içerisinde sabah saatlerinde İsveç'in Karlstad kenti yakınlarındaki Saffle kasabasında bulunan İslam Kültür Merkezi'ne ait Saffle camisinin camları kırılmış, saldırı gerçekleştirilmişti.

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