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İsveç'te şüpheli paket alarmı

İsveç'te bulunan Skavsta Havaalanı şüpheli paket alarmı nedeniyle geçici olarak boşaltıldı.

01.11.2017 - 15:26
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İsveç'in Nyköping kentindeki Skavsta Havaalanı, şüpheli paket nedeniyle tahliye edildi.Skavsta Havaalanının internet sayfasından yapılan açıklamada, güvenlik kontrolünde bir şüpheli paketin tespit edilmesi nedeniyle havaalanının geçici olarak uçuşlara kapatıldığı duyuruldu.

OLAY YERİNDE OPERASYON BAŞLATILDI

Açıklamada, "Polis, terminal içindeki şüpheli paketin bulunduğu yeri kordon altına aldı ve bomba imha ekipleri terminale geldi. Bu sırada havaalanındaki yolcu ve çalışanlar tahliye edildi." ifadeleri kullanıldı. İsveç devlet televizyonu SVT'ye göre, bomba imha ekibinin havaalanındaki incelemeleri devam ediyor.

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