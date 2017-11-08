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İsveç'te teröristlerin kanalına polis bakını

İsveç'in başkenti Stockholm'de terörü desteklediği için kapatılan Newroz TV tarafından kurulan Aryen TV'ye polis baskın düzenledi.

08.11.2017 - 04:41
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İsveç'in Dagens Nyheter (DN) Gazetesinin haberine göre, başkent Stockholm'de Kürtçe yayın yapan Aryen TV stüdyolarına düzenlenen baskında, "evrakta sahtecilik ve kara para aklamak" suçundan bir kişi gözaltına alındı.

İsveç'te teröristlerin kanalına polis bakını

TERÖRE DESTEKTEN KAPATILMIŞTI

Stokholm Mali Şube Sözcüsü Niklas Ahlgren baskını doğrularken baskının Vergi Dairesi'nin uyarısıyla yapıldığı bilgisini paylaştı.

Geçen yıl ekimde, Avrupa'da terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan Newroz TV kanalının yayını, Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK) gelen talep üzerine Fransız uydu şirketi Eutelsat tarafından kesilmişti.

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