İsveç'te teröristlerin kanalına polis bakını

İsveç'in Dagens Nyheter (DN) Gazetesinin haberine göre, başkent Stockholm'de Kürtçe yayın yapan Aryen TV stüdyolarına düzenlenen baskında, "evrakta sahtecilik ve kara para aklamak" suçundan bir kişi gözaltına alındı.

TERÖRE DESTEKTEN KAPATILMIŞTI

Stokholm Mali Şube Sözcüsü Niklas Ahlgren baskını doğrularken baskının Vergi Dairesi'nin uyarısıyla yapıldığı bilgisini paylaştı.

Geçen yıl ekimde, Avrupa'da terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan Newroz TV kanalının yayını, Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK) gelen talep üzerine Fransız uydu şirketi Eutelsat tarafından kesilmişti.