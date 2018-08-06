İtalya'da tren hırsızına suç üstü

İtalya'da trende gerçekleşen bir hırsızlık anı, trende bulunan bir başka yolcu tarafından kaydedildi. Adam suç üstü yakalandı.

CÜZDANI ÇALMAYA ÇALIŞTI

Görüntüdeki hırsız, karşısında uyuyan adamın çantasından cüzdanı almak için her yolu denedi. Önce adamın uyuyup uyumadığını kontrol eden hırsız, daha sonra ayakkabılarıyla oynayarak zaman kazandı. Uykun vaktin geldiğini hisseden adam harekete geçerek uykudaki adamın çantasına elini attı, cüzdanı almaya çalıştı.

Trende suçüstü yakalanan hırsız - VİDEO

SON ANDA FARKEDİLDİ

Cüzdanı çalınmak üzere olan adam uykusundan uyanırken, hırsız bir anda ellerini çantadan çekerek ayakkabılarına koydu. O sırada durumu farkeden adam hırsızı sıkıştırarak hırsızlık girişimini açığa çıakrtmaya çalıştı. Bu durum karşısında adamın yanından kalkan hırsız başka bir vagona gitmeye çalıştı ancak kaçış girişimi başarılı olmadı.

Hırsızlık anını kaydeden bir başka yolcu, görüntüleri polise ve tren görevlilerine seyrettirince en yakın istasyonda hırsız gözaltına alındı.