İtalya'nın kuzeyindeki Bologna kentinde bir otoyolda yaşanan kaza sonucu büyük bir patlama meydana geldi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Bologna'da A1 otoyolunu A14'e bağlayan Casalecchio'da meydana gelen patlamada en az 2 kişi hayatını kaybederken, 14'ü ağır olmak üzere 60'dan fazla kişi yaralandı.

PATLAMA ANI ORTAYA ÇIKTI

Yanıcı madde taşıyan bir kamyonla birkaç arabanın kaza yapmasıyla meydana gelen olayda, kazanın olduğu yere yakın bir otomobil satış bayisindeki araçların alev almasının ardından patlamalar yaşandı.

Kaza ve patlama anına ilişkin görüntüler, emniyet güçleri tarafından basınla paylaşıldı. Görüntülerde bir anlık dalgınlık ile tanker şoförünün, önündeki bir diğer tankere çarptığı ve o an içinde yangın ve patlamanın yaşandığı görülüyor.

İtalya'daki patlama anı kaydedildi VİDEO

TERÖR SALDIRISI SANILDI

Yaralılar arasında, bölgede yaşanan bir diğer kazanın ardından trafiği idare eden 11 jandarma ve 2 polis memurunun da bulunduğu aktarılırken olayda ölü ve yaralı sayısının artabileceği belirtiliyor.

Havalimanı girişinde yaşanan bu patlama önce bir terör saldırısı zannedildi, ancak kısa sürede ortaya çıkan trafik kamerası görüntüleri bu olayın saldırı değil, tankerlerin birbiriyle çarpışması sonucunda oluşan bir kaza olduğunu ortaya çıkardı.