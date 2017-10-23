İtalya'daki referandum'dan evet çıktı

Avrupa'da ayrılığın ayak sesleri yükseliyor. Katalonya ile başlayan bağımsızlık tartışmaları İtalya'ya da sıçradı. İtalya’nın kuzeyindeki iki zengin bölge Lombardiya ve Veneto halkı da, hafta sonu yapılan referandumda daha fazla özerkliğe açık ara farkla “evet” dedi.





EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞA DEV ONAY

Ayrılıkçı parti Kuzey Ligi’nin (Lega Nord) öncülüğünde gerçekleşen referandumda, baş şehri finans merkezi Milano olan Lombardiya halkının yüzde 40’ı, turizmin gözdesi Venedik’i de sınırlarında barındıran Venetoluların ise yüzde 57,3’ü sandıklara gitti.

Referandumun geçerli olabilmesi için mutlak çoğunluğun arandığı Veneto’da sandıklardan yüzde 98 “evet” oyu çıktı. Lombardiya’da da halkın yüzde 95’i daha fazla özerklik fikrine “evet” dedi.





ÖZERKLİK PLANI MASADA

İtalyan ekonomisinin adeta kalbini oluşturan Lombardiya ve Veneto bölgeleri gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH)'nin büyük bir kısmını oluşturuyor. Ekonomik bakımdan daha geniş bir özerkliğe ilişkin hükümetle müzakerelere başlamalarına izin verip vermediğini anlamak için halkın iradesine başvurdu.

"Hukuki bağlayıcılığı bulunmayan" ve “danışma” niteliği taşıyan referandum, yaklaşık 11 milyon seçmeni ilgilendiriyordu. Ayrılıkçı liderlerin önümüzdeki ay içerisinde de Roma yönetimi ile müzakerelere başlayacağı tahmin ediliyor.

Ayrılıkçı partiler, ülke gelirinin büyük kısmını sağlayan sanayileşmiş zengin kuzey bölgelerinin, güneyin geri kalmış bölgelerini beslediğini ve kuzeyin vergilerinin Roma'daki hükümet tarafından israf edildiğini savunuyordu.