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İtalyan polisleri şüpheliyi ellerinden kaçırdı

İtalya'da yedi polis memuru bir şüpheliyi gözaltına almaya çalışırken göz göre göre ellerinden kaçırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Haber Merkezi | 09.08.2018 - 09:41..
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İtalya'da polisler şüğheli gördüğü bir adamı gözaltına almaya çalıştı, ancak bu girişim hiç de başarılı bir şekilde sonuçlanmadı. Polisler şüpheliyi zapdetmeye çalışırken bir anlık dikkatsizlik ile adam polislerin ellerinin arasından kaçtı.

7 POLİSİN ARASINDAN KAÇTI

Şüpheli polislerden kaçmaya çalışırken, kendilerinden kaçamayacağı fikrine kapılan memurlar ise yavaş yavaş adamın üstüne doğru gitmeye başladı. Tam o sırada sokağa giren bir aracı farkeden şüpheli ani bir kararla otoobilin üzerine atladı ve gider vaziyetteki aracın üstünde polislerden kaçtı.

7 İtalyan polisi şüpheliyi elinden kaçırdı - VİDEO

Bir süre sonra otomobil sürücüsüaracını durdururken şüpheli yaya olarak kaçmayı sürdürdü. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İtalyan polisleri alay konusu oldu.

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