İtalyan polisleri şüpheliyi ellerinden kaçırdı

İtalya'da polisler şüğheli gördüğü bir adamı gözaltına almaya çalıştı, ancak bu girişim hiç de başarılı bir şekilde sonuçlanmadı. Polisler şüpheliyi zapdetmeye çalışırken bir anlık dikkatsizlik ile adam polislerin ellerinin arasından kaçtı.

7 POLİSİN ARASINDAN KAÇTI

Şüpheli polislerden kaçmaya çalışırken, kendilerinden kaçamayacağı fikrine kapılan memurlar ise yavaş yavaş adamın üstüne doğru gitmeye başladı. Tam o sırada sokağa giren bir aracı farkeden şüpheli ani bir kararla otoobilin üzerine atladı ve gider vaziyetteki aracın üstünde polislerden kaçtı.

7 İtalyan polisi şüpheliyi elinden kaçırdı - VİDEO

Bir süre sonra otomobil sürücüsüaracını durdururken şüpheli yaya olarak kaçmayı sürdürdü. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İtalyan polisleri alay konusu oldu.