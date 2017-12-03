İtalyan rahip cinsel taciz suçundan yargılanacak

55 yaşındaki rahip Pio Guidolin, Catania'daki bir kilisede görev yaptığı sürede en küçüğü 14 yaşında olan çocukları, pozisyonunu kullanarak taciz etmekle suçlanıyor.

"GÜNAHLARINDAN ARINMA VAADİ"

Guidolin'in, yaşadıkları şahsi olaylar nedeniyle zor durumda olan çocukları hedef aldığı belirtildi. Rahibin bu çocukları, "iç sıkıntılarından kurtulma" ve "günahlarından arınma" vaatleriyle cinsel eylemlere zorladığı belirtildi.

Rahip, çocuklarının durumundan şüphelenen ve şikayetçi olmak isteyen ebeveynleri de "mafya bağlantılarını kullanmakla" tehdit ediyordu. Rahip Guidolin bu sebeplerle, küçük yaştaki çocuklara ağırlaştırılmış cinsel tacizde bulunmakla yargılanacak.

RAHİPLİKTEN ATILDI

Guidolin, hakkındaki iddialar nedeniyle Katolik Kilisesi tarafından Catania'da görev yaptığı Santa Croce Kilisesi'nden uzaklaştırmış ve yetkileri elinden alınarak başka bir bölgeye gönderilmişti.

Kilise kanunları çerçevesinde yargılanmasına başlanan Guidolin hakkında ilk aşamada rahiplikten atılma kararı çıkmıştı.