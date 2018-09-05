Almanya şansölyesi Merkel'in mülteciler için uyguladığı 'açık kapı' politikasından en çok İtalyanlar etkilendi. Birçok mültecinin ülkelerine akın ettiğini belirten İtalyanlar durumdan şikayet etmeye başladı bile.

"MERKEL UYUŞMAZLIĞI GÖZ ARDI ETTİ"

Bir İtalyan televizyon programına katılan aşırı sağcı siyasetçi Matteo Salvini ve gazeteci Khalid Chaouki mülteciler ve Merkel ile ilgili açıklamalarda bulundu. Salvini; Merkel'in mültecileri ülkeye aldığını ancak onların sosyal olarak uyum sağlamakta zorlandığını belirtti.

Daha önce de DW'ye röportaj veren Salvini, "Merkel'in Almanya'da yüz binlerce mülteciye yer vermesi sosyal uyuşmazlığı göz ardı ettiğini gösteriyor." demişti.

(Fotoğrafın solunda gazeteci Khalid Chaouki, sağda ise siyasetçi Matteo Salvini)

İtalyanlar Merkel'in mülteci politikasından şikayetçi ViDEO

"AVRUPA SALAK MI? MÜLTECİLERİ İTALYA'YA YOLLADILAR"

Avrupa'dan gönderilen binlerce mültecinin İtalya limanlarına getirildiğini de sözlerine ekleyen siyasetçi, "Avrupa bizim kadar salak mı? Mültecilerin hepsini bize yolladı. Suriyeliler 3 yıldızlı otellere yerleştirildi, ama buranın yerlileri arabada uyur oldu. Dışarıda kaldılar. " dedi.