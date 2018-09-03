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İvriz Kaya Anıtı'na büyük ilgi

Konya'nın Halkapınar ilçesinde "dünyanın ilk tarım anıtı" olarak nitelendirilen İvriz Kaya Anıtı, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.

AA | 03.09.2018 - 10:04..
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Bolkar Dağları'nın karlı zirveleri, bol oksijenli yaylaları, buz gibi akan çayı, çayırlarında koşan yılkı atları ve eşsiz doğasıyla İvriz, bölgenin önemli turistik mekanları arasında yer alıyor.

İvriz Mahallesi'nde bulunan Geç Hitit dönemi İvriz kaya kabartması, bölgedeki turistik mekanların merkezini oluşturuyor.

İvriz kaya anıtında, Tuwana Kralı Warpalawas ve fırtına tanrısı Tarhunzas’ın kabartması bulunuyor. Luvi dilindeki hiyeroglif yazıda, "Ben hakim ve kahraman Tuwana Kralı Warpalawas. Sarayda bir prens iken bu asmaları diktim. Tarhunzas onlara bolluk ve bereket versin." sözleri dikkati çekiyor.

İvriz Kaya Anıtı'na büyük ilgi

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, açıklamada, İvriz Kültürel Peyzajı'na çok sayıda yerli ve yabancı turistin ilgi gösterdiğini söyledi.

ZİYARETÇİLERE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Abdüssettar Yarar, "İvriz Kaya Anıtı milattan önce 1180-700 yılları arasında yapılmıştır. Yani Geç Hitit döneminin anıtlarındandır. Tuvana Krallığı'nın en görkemli krallarından olan Varpalawas tarafından yaptırılmıştır. Anıtta fırtına tanrısı Tarhundus ile Varpalawas tasvir edilmiştir. Krala göre daha büyük ölçülerde olan Tarhundus, elinde başak ve üzüm tutmaktadır. Bu da Tahundus'un aynı zamanda bolluk ve bereket tanrısı olduğunu göstermektedir. Tanrının karşısında kralın da daha küçük boyutlarda dua eder şekilde tasvir edildiği İvriz kaya anıtı, her geçen gün yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisine ev sahipliği yapıyor." dedi.

İvriz Kaya Anıtı'na büyük ilgi

UNESCO LİSTESİNDE

Yarar, "dünyanın ilk tarım anıtı" İvriz'in bulunduğu bölgenin, 2017 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne girdiğini anımsattı.

Abdüssettar Yarar, "Türkiye'de 17 eser UNESCO'nun koruması altına alınmıştır. Şehrimizde de somut değer olarak Çatalhöyük, somut olmayan değer olarak da Hazreti Mevlana'nın düşüncülerinin ortaya konulduğu sema ayini UNESCO'nun miras listesindedir. Bunun yanında bir de UNESCO'ya teklif edilen eserler vardır. Bu kapsamda da ilimizde Tuz Gölü ve Beyşehir Gölü, Eşrefoğlu ve Alaaddin Camisi, İnce Minare ve Karatay Medresesi gibi eserlerimiz de UNESCO'nun listesine alınmıştır. İvriz Kaya Anıtı da bunlardan bir tanesidir. Koruma amaçlı kararın alınması doğrultusunda beklentimiz devam etmektedir."diye konuştu.

İvriz Kaya Anıtı'na büyük ilgi


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