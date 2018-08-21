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Kavurma pişirme yöntemleri

Kurban Bayramı'nda iyi bir kavurma için yapılması gerekenleri sizler için sıraladık.

Haber Merkezi | 21.08.2018 - 13:09..
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Kurban Bayramı'nda sofraların vazgeçilmezi kavurma hemen hemen tüm evlerde pişirilir. İster dana etinden ister kuzu etinden olsun kavurma pişirken en önemli şey malzemesinin az olması...

Kavurma tarifi İZLE

ET ORTA BOY DOĞRANMALI

Etler ne çok küçük, ne de çok büyük olmalı. Tam kıvamında orta boy doğranmalı. Kavurmanın en önemli püf noktası; kurbanın kendi iç yağını ve kuyruk yağını kavurmada kullanmak ve öncelikle yağın tencerede iyice erimesini sağlamak olacaktır.

Kavurma pişirme yöntemleri

YAĞLARDAN SIYIRIN

Lezzetli bir kavurma yapmak için etin üstündeki yağları da sıyırıp almak gerekiyor. Yüksek ateşte suyunu bırakan etler, kısık ateşte pişmeye bırakılıyor. Tencere içindeki et istenilen baharatlarla bir süre daha pişiriliyor ve kurban kavurması servise hazır.

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