taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1652
Euro
7.1772
Altın
1194.72
Borsa
94759.64
Gram Altın
236.558

İyi Partili vekil jandarmanın üzerine yürüdü

Havaalanı şantiyesindeki işçilerin yanına gitmek isteyen İyi Partili vekil ve beraberindekiler, jandarma ekipleriyle karşı karşıya geldi.

Haber Merkezi | 17.09.2018 - 07:29..
  1. Haberler
  2. Gündem
İyi Partili vekil jandarmanın üzerine yürüdü

Görüntüler 3. Havaalanı şantiyesinden.

Jandarmanın sözünü dinlemeyerek güvenlik güçlerinin üzerine yürüyen isimler ise; İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz ve ekibi.

JANDARMAYA HAKARET

Jandarma ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen havaalanı şantiyesine girmeye çalışan partililer, jandarmaya hakaret üstüne hakaret etti.

Şantiye alanına girebilmek için jandarmayla karşı karşıya gelen partililer, daha fazla gerginliğin çıkmaması için alana sokuldu.

İyi Partili vekil jandarmanın üzerine yürüdü ViDEO

HDP GİBİ...

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin militan vekilleri de sık sık güvenlik güçleriyle karşı karşıya geliyordu.

İyi Partili vekil jandarmanın üzerine yürüdü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başkan Erdoğan Azerbaycan dönüşü açıklamalar yaptı

Başkan Erdoğan Azerbaycan dönüşü açıklamalar yaptı

39
Rusya: Dolara alternatif aranıyor

Rusya: Dolara alternatif aranıyor

57
Türkiye'de kız isimleri geleneği değişiyor

Türkiye'de kız isimleri geleneği değişiyor

26
ABD YPG ile ortak çalışan paralı askerler yetiştirdi

ABD YPG ile ortak çalışan paralı askerler yetiştirdi

25
Despina Vandi Harbiye'de sahne alacak

Despina Vandi Harbiye'de sahne alacak

4
Mangkhut Tayfunu Filipinler'de 60'dan fazla can aldı

Mangkhut Tayfunu Filipinler'de 60'dan fazla can aldı

11
Fransa'da beyaz bir gergedan doğurdu

Fransa'da beyaz bir gergedan doğurdu

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM