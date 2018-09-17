Görüntüler 3. Havaalanı şantiyesinden.
Jandarmanın sözünü dinlemeyerek güvenlik güçlerinin üzerine yürüyen isimler ise; İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz ve ekibi.
JANDARMAYA HAKARET
Jandarma ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen havaalanı şantiyesine girmeye çalışan partililer, jandarmaya hakaret üstüne hakaret etti.
Şantiye alanına girebilmek için jandarmayla karşı karşıya gelen partililer, daha fazla gerginliğin çıkmaması için alana sokuldu.
İyi Partili vekil jandarmanın üzerine yürüdü ViDEO
HDP GİBİ...
Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin militan vekilleri de sık sık güvenlik güçleriyle karşı karşıya geliyordu.