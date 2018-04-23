İyi Partililer grup sıralarına oturdu

TBMM Genel Kurulu, bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen özel oturumla toplandı.
İYİ PARTİ GRUBU KURULDU
Özel oturumda dikkat çeken noktalardan biri de İYİ Parti isminin Genel Kurul sıralarında yerini alması oldu.
Bilindiği üzere siyasi partilerin Meclis'te grup kurmak için en az 20 milletvekiline sahip olması gerekiyor. İYİ Parti de dün Cumhuriyet Halk Partisi'nden transfer ettiği 15 milletvekiliyle 20 vekile ulaştı ve grup kurmaya hak kazandı.
Ancak CHP'den İYİ Parti'ye geçen isimler bugünkü oturumda İYİ Parti sıralarına değil, CHP sıralarına oturdu.
İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Meclis sıralarında partisinin isminin yazıp yazmadığını kontrol ediyor.
Halaçoğlu, HDP Adana Milletvekili Behçet Yıldırım'a grup kurduklarını gösteriyor.