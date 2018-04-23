İYİ Parti'nin ikame vekilleri yerini yadırgadı

Eşi için 14 bin kilometrelik yolu aşan leylek

1 Parfüm kullanımında yaptığımız hatalar Koku uzmanı Bihter Türkan Ergül MAJİ’de verdiği ‘Kokunuz İmzanızdır’ etkinliğinde, koku ve parfüme dair doğru bildiğimiz yanlışları ve tenimize uygun parfümü nasıl seçmemiz gerektiğine dair ipuçları verdi.

2 Polisten kaçarken kalp krizi geçirdi, öldü Konya Akşehir'de polisten kaçan bir kişi kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti.

3 SOLOTÜRK'ten 23 Nisan gösterisi SOLOTÜRK, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Çanakkale Boğazı semalarında gösteri uçuşu yaptı.

4 Gülmenin insan üzerinde etkileri "Gülmek en iyi ilaçtır" sözünü çok fazla duymuşuzdur. Her ne kadar stresin, üzüntünün olumsuz etkisi varsa gülmenin de çok fazla olumlu etkisi var.

5 Lağım çukuruna düşen ineği itfaiye kurtardı Kastamonu'da lağım çukuruna düşen inek itfaiyenin çalışması sonucunda kurtuldu.

6 Yangınlarda hayat kurtarıcı bilgiler Yangın her ne kadar beklenmedik ve yıkıcı etkileri olan bir felaket olsa da soğukkanlı davranmak ve uzmanların uyarılarını dikkate almak gerekiyor.