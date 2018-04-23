İYİ Parti'nin ikame vekilleri yerini yadırgadı

İYİ Parti’nin CHP’den geçen 15 milletvekiliyle grup kurması Meclis Genel Kurulunun oturma düzenini de değiştirdi.
MHP YERİNİ VERMEDİ
Yeni düzende İYİ Parti, salonun en sağında yer alan MHP’nin yerine geldi. Sıralama sağdan sola İYİ Parti, MHP, HDP, CHP, AK Parti oldu. Bu duruma MHP'den itiraz geldi ve düzen yeniden değişerek; MHP, İYİ Parti, HDP, CHP, AK Parti şeklinde sıralandı.
İKAME VEKİLLER YENİ YERİNİ SEVMEDİ
Grup kuran İYİ Parti için Mecliste yer ayrıldı. Ancak İYİ Parti'nin CHP'den ikame edilen yeni vekilleri yerini yadırgadı. TBMM 23 Nisan Özel Oturumu'na CHP'deki eski sıralarından katıldılar.
23 Nisan özel oturumu İstiklal Marşı okunarak başladı VİDEO