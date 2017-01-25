taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
83.337
USD
3,8121
EURO
4,1020
ALTIN
147,83
PETR
54,9100

İzdivaç programları aile yapısını bozuyor

Meclis Araştırma Komisyonu raporuna göre halkın yüzde 79,1'i izdivaç programlarının Türk aile yapısını bozduğuna inanıyor.

25.01.2017 - 15:30
  1. Haberler
  2. İç Haber

İZDİVAÇ

Geçen yıla göre RTÜK’e şikâyet sayısı yüzde 12 artan evlilik programlarının yayından kaldırılıp kaldırılmayacağı tartışmaları devam ederken, bu programların zararları Meclis Araştırma Komisyonu'nun raporuna da yansıdı.

İLİŞKİLER OLUMSUZ ETKİLENİYOR

Araştırmaya göre halkın yüzde 79,1’i evlilik programlarının, Türk aile yapısı ve evlilik ilişkilerini olumsuz etkilediğini, yüzde 14,5’i ise olumsuz etkilemediğini düşünüyor.

YAŞ GRUPLARINA GÖRE, KİM NE DÜŞÜNÜYOR

Türkiye Gazetesi'nden Damla Peker'in haberine göre; yaş gruplarına göre bakıldığında 25-34 yaş grubunun yüzde 84,8’i, 35-44 yaş grubunun yüzde 85,5’i, 45-54 yaş grubunun yüzde 81,1’i ve 55 ve üstü yaş grubun yüzde 80,2’si bu tür programların Türk aile yapısını ve evlilik ilişkilerini olumsuz etkilediği düşüncesinde.

PROGRAMLAR GÜVENİLİR DEĞİL

Raporda yer verilen Psikolojik Danışman Serhat Yabancı’nın yaptığı bir ankette, katılanların yüzde 70’i, evlilik programları aracılığıyla yapılan evlilikleri güvenilir bulmadığını söylüyor. Programın içeriğini konuya uygun bulanların oranı yüzde 15 iken, katılımcıların yüzde 100’ü evlilik programlarına çıkmayı düşünmediğini, yüzde 5’i ise bu programla evlenenlerin uzun süreli bir mutluluk yakalayamayacağını ifade ediyor.

İZLEME NEDENİ MERAK

Araştırmaya göre bu tür programların izlenme nedenleri arasında ilk sırada yüzde 45 ile merak geliyor, onu yüzde 35 ile mahremiyetin deşifresi, yüzde 20 ile eğitimsizlik, boşluk ve ilginçlik izliyor. Evlilik programlarının olumsuz etkisi olduğunu düşünenlerin gerekçesi ise bu tür yayınların topluma yanlış örnek olması, şov amaçlı olması, reyting uğruna mahremiyetin gözler önüne serilmesi ve adaylara eş seçimi gibi konularda eğitim verilememesi.

Gelin adayından damat adayına: O para mazotuma yetmez VİDEO

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ünlülerden referandumda evet kampanyası

Ünlülerden referandumda evet kampanyası

799
Trump'tan göçmenlere vize sınırlaması

Trump'tan göçmenlere vize sınırlaması

56
Meltem Cumbul referandumda vereceği oyu açıkladı

Meltem Cumbul referandumda vereceği oyu açıkladı

528
CHP'li vekil Cem Yılmaz'ın Atatürk paylaşımını beğendi

CHP'li vekil Cem Yılmaz'ın Atatürk paylaşımını beğendi

344
TSK, Kuzey Irak'a girecek iddiası

TSK, Kuzey Irak'a girecek iddiası

104
Martin Schulz SPD'nin başbakan adayı oldu

Martin Schulz SPD'nin başbakan adayı oldu

48
DEAŞ'ın kadısı tutuklandı

DEAŞ'ın kadısı tutuklandı

42
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM