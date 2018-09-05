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İzindeki polis 2 kişiyi uyuşturucuyla yakaladı

Marmaris'te izin yapan polis memuru, şüphelendiği 2 kişinin üzerinde hap buldu.

DHA | 05.09.2018 - 13:24..
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Marmaris'te, izin gününde pazar alışverişi yapan, sonrasında dinlenmek için çocuk parkına oturan polis memuru, hareketlerinden şüphelendiği 2 kişiyi, çağırdığı destek ekiple kontrol etti. Üstünden esrar ve uyuşturucu hap çıkan şüpheliler, gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

POLİS MEMURU ÇOCUK PARKINA OTURDU

Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nde görevli polis memuru, izin gününde, Beldibi Mahallesi'nde bulunan semt pazarında alışveriş yaptı. Polis memuru, daha sonra dinlenmek için pazar yerinin karşısında bulunan çocuk parkına oturdu.

ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

Bu sırada 2 kişinin tavırlarından şüphelenen polis, destek ekip istedi. Parka gelen polis ekipleri, çevrede önlem aldı. İsimlerinin S.E. (27) ve A.C. (27) olduğu belirlenen şüphelilerin üzerleri arandı.

Yapılan aramada, üzerlerinden 5 uyuşturucu hap ve 25 gram kubar esrar çıkan S.E. ve A.C., gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye gönderildi.

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