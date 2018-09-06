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İzmir genelinde kötü koku hakim

Türkiye'yi İzmir gibi yönetmek isteyenler, bütün kenti lağım kokusu altında bıraktı. İzmirliler, belediyeden çözüm bekliyor.

Haber Merkezi | 06.09.2018 - 14:51..
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İzmir genelinde kötü koku hakim

Sıcak havaların etkisini göstermeye devam ettiği İzmir'de, lağım kokusu kenti sardı.

Sıcak havanın yanına eklenen kötü koku, kenti yaşanmaz hale getirdi.

LAĞIM DENİZE DÖKÜLÜR MÜ

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kanalizasyonların denize dökülmesi nedeniyle ortaya çıkan koku, vatandaşları isyan noktasına getirdi.

İzmir genelinde kötü koku hakim

#İZMİRKOKUYOR

Burunlarını tıkayarak yolda yürümeye çalışan İzmirliler, tepkilerini belediye birimlerine gösterse de çözüm sağlanamadı.

Twitter'da #izmirkokuyor etiketiyle tepkilerini dile getiren İzmirliler, her gün evlerinde temizlik yapmak zorunda kaldıklarını yazıyor.

İzmir genelinde kötü koku hakim

SAHİLLER BOŞ KALDI

Özellikle akşam saatlerinde etkisini gösteren kötü koku, sahillerin boş kalmasına neden oldu.

Yerel seçimler öncesi yaşanan bu rezillik; akıllara, CHP'nin "Türkiye'yi İzmir gibi yöneteceğiz" söylemini getirdi.

İZMİR'İN SORUNU ÇOK

İzmir daha önce yaşanan su skandalıyla gündeme gelmişti.

Yaz aylarında, kent genelinde yaşanan su kesintileri İzmirlileri bıktırmıştı.

Yerel seçimlerde bu skandalların sandığa nasıl yansıyacağı merak konusu.

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