İzmir genelinde kötü koku hakim

Irak’ın güneyindeki Basra kentinde bir grup gösterici, İran’ın Basra Başkonsolosluğu'nu basarak, ateşe verdi.

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Murat Kurum: Denizi kirleten gemiyi tespit ettik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de denizi kirleten gemiye 1 milyon 644 bin 742 lira para cezası kesildiğini açıkladı.