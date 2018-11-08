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İzmir'de Belediye başkan yardımcısının oğlu kazada öldü

İzmir’de meydana gelen trafik kazasında, AK Parti’li Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen’in oğlu Hasan Türkmen yaşamını yitirdi.

İHA | 08.11.2018 - 11:27..
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İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, AK Parti’li Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen’in oğlu Hasan Türkmen hayatını kaybetti.

TIRA ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre, Manisa’nın Turgutlu ilçesinden İzmir’in Kemalpaşa ilçesine giden AK Parti’li Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı ve Ulucak Mahallesi’nin eski Belediye Başkanı Mehmet Türkmen’in oğlu Hasan Türkmen’in kullandığı otomobil, Armutlu Kavşağı’nda Y.Ö. idaresindeki tıra arkadan çarptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazada ağır yaralanan sürücü Türkmen ile aynı araçtaki Eşref Seymen, 112 sağlık ekiplerince Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen’in oğlu Hasan Türkmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tır şoförünün ifadesinin alınmasına devam edilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İzmir'de Belediye başkan yardımcısının oğlu kazada öldü

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