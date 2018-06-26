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İzmir'de CHP'den HDP'ye büyük kayma

CHP İzmir'den itiraf geldi: ‘HDP barajı geçsin kaygısı’ ile hareket edildi.

Haber Merkezi | 26.06.2018 - 09:14..
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İzmir'de CHP'den HDP'ye büyük kayma

chphdp

İzmir'de, CHP'nin 2015'de aldığı yüzde 46,8'lik oy oranı, kesin olmayan 24 Haziran seçimlerine göre yüzde 41,8'e gerilerken, HDP'nin yüzde 8,6 olan oyu ise yüzde 11,4'e yükseldi.

CHP'nin İzmir Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı Alaattin Yüksel, partisinin, kalesinde neden oy kaybettiğini açıkladı:

"İZMİR MUHALEFETTEN DE RAHATSIZ"

"İzmirli iktidardan da ana muhalefetten de memnun değil. İktidardan zaten rahatsız ama ana muhalefette de bir sorun var.

"HDP BARAJI GEÇSİN KAYGISI OLDU"

Fakat ‘HDP barajı geçsin kaygısı’ ile de hareket edildi. Bizim partili ülkenin geleceği ile hassasiyetleri yüksek. Daha çok stratejik oy kullanıyor."

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