İzmir'de ulaşıma art arda zamlar

Geçen ay İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 16 Temmuz 2018'den geçerli olmak üzere toplu ulaşım ücretlerine yüzde 5 zam yapılmasını kararlaştırmıştı.

Bu zammın üzerinde 2 hafta geçtikten sonra bu kez de taksi ücretleri zamlandı.

GEREKÇE AKARYAKIT ZAMMI

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, akaryakıt zamları nedeniyle bugünden geçerli olmak üzere taksi ücretlerinde artışa gitmek zorunda kaldıklarını açıkladı.

AÇILIŞ ÜCRETİ 3.90 LİRAYA YÜKSELDİ

Taksi ücretlerinde bugünden geçerli olmak üzere yüzde 20 civarında artış yapıldı. Taksilerde 3.25 TL olan açılış ücreti 3.90 TL'ye, 3.10 TL olan kilometre ücreti ise 3.70 TL'ye yükseldi.