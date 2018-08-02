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İzmir'de ulaşıma art arda zamlar

Geçtiğimiz ay otobüslere yüzde 5 oranında zam gelmesinin ardından şimdi de taksi ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı.

DHA | 02.08.2018 - 14:01..
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Geçen ay İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 16 Temmuz 2018'den geçerli olmak üzere toplu ulaşım ücretlerine yüzde 5 zam yapılmasını kararlaştırmıştı.

Bu zammın üzerinde 2 hafta geçtikten sonra bu kez de taksi ücretleri zamlandı.

GEREKÇE AKARYAKIT ZAMMI

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, akaryakıt zamları nedeniyle bugünden geçerli olmak üzere taksi ücretlerinde artışa gitmek zorunda kaldıklarını açıkladı.

İzmir'de ulaşıma art arda zamlar

AÇILIŞ ÜCRETİ 3.90 LİRAYA YÜKSELDİ

Taksi ücretlerinde bugünden geçerli olmak üzere yüzde 20 civarında artış yapıldı. Taksilerde 3.25 TL olan açılış ücreti 3.90 TL'ye, 3.10 TL olan kilometre ücreti ise 3.70 TL'ye yükseldi.

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