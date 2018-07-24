Yunanistan'a yardım için uçaklar İzmir'de bekliyor

Bakan Çavuşoğlu Yunan mevkidaşı Kocyas ile telefon görüşmesinde Yunanistan'daki yangından dolayı üzüntülerini ve ölenler için taziyelerini ilettti.

"İHTİYAÇ HALİNDE HAREKET ETMEK İÇİN HAZIR"

Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Kocyas’ı aradığını belirterek şunları aktardı:

"Yunan halkına ve Yunanistan hükümetine de başsağlığı dileklerimi yinelemek isterim. Bu sabah Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias'ı arayarak hem başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi ilettik hem de yardım yapabileceğimizi kendisine söyledik, hazır olduğumuzu söyledik. Daha sonra kendisi ilgili bakanla da görüşerek şimdilik böyle bir yardıma ihtiyaç duymadıklarını söyledi ve teşekkür etti."

Kocias'ın zaten yağmurun da başlayacağını söylediğini aktaran Çavuşoğlu, "Biz yine de kendisine söyledik. Hazırız. Şu anda yangın söndürme uçaklarımız ve helikopterimiz ihtiyaç halinde Yunanistan'a hareket etmek için hazırdır." diye konuştu.

Yunanistan'daki yangının uçaktan görüntüsü VİDEO

"45 DAKİKA MESAFEDEYİZ"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki ormanlık alanlarda çıkan yangınların meskun bölgelere sıçramasıyla ilgili Yunan mevkidaşı ile görüştüğünü ve şu an herhangi bir ihtiyacın bulunmadığı yanıtını aldığını söyledi.

Yangın söndürme uçaklarının her ihtimale karşı İzmir'de konuşlu halde bekletildiğini belirten Pakdemirli, "Mevkidaşımla konuştum. İzmir'de yangın söndürme uçakları bekletiliyor. Uçakları geri çekmedik ancak şu an için talep söz konusu değil. Talep gelmesi halinde 45 dakika mesafedeyiz, anında müdahaleye hazırız." diye konuştu.

"YARDIMA HAZIRIZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan'da yaşanan yangın faciası sonrasında Yunanistan Başbakanı Çipras'ı aradı. Erdoğan görüşmede, 'yardıma hazırız' mesajı verdi.

Yunanistan'da yangın felaketi VİDEO

77 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Resmi rakamlara göre en az 77 kişinin yanarak veya zehirlenerek hayatını kaybettiği, 156’den fazla kişinin ise yaralandığı bildirildi.



