İzmir'deki HDP sevincinde PKK sloganı atanlar tutuklandı

CHP'nin oylarıyla barajı aşan HDP'nin Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, terör örgütü PKK'nın elebaşı için Meclis'te özgürlük talebinde bulunacaklarını açıkladı.

Geçmişte tuvalet kağıdı almayıp ülkeyi batırmayı planlayanlar, rakıdan bile vazgeçmeye hazırmış.

Geziciler yine ekonomik boykot peşinde

Desteğiyle HDP'yi meclise sokan CHP, şimdi de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasını istedi.

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Hollanda'da Türk vatandaşlarına oy kullanma yasağı

Türkiye kökenli göçmenlerin en fazla olduğu ülkenin en büyük ikinci kenti Rotterdam'da, Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden seçmenlerin oy kullanmaları yasaklandı.