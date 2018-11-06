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İzmirli teyze Atatürk'e uzaylı dedi

İzmir'de yayın yapan bir yerel televizyon kanalı, gündem ile ilgili yaptığı röportajda halktan yorum topladı. Bir teyze konuya ilişkin "Atatürk'ün uzaydan geldiğini düşünüyorum" cevabını verdi.

Haber Merkezi | 06.11.2018 - 15:20..
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İzmirli teyze Atatürk'e uzaylı dedi

Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım yaklaşırken İzmir'de yayın yapan bir televizyon kanalı, sokağa nasıl bir Türkiye'de yaşamak isteriniz sorusunu yöneltti.Sokak röportajında İzmirli bir teyze, Atatürk için "uzaylı" benzetmesi yaptı.

Atatürk'ün uzaydan geldiğini düşünen İzmirli teyze- VİDEO

"ATATÜRK UZAYDAN GELDİ"

"Nasıl bir Türkiye'de yaşamak isterdiniz" sorusunu sorarak mikrofonu halka yöneltti. Soruya muhattap olanlardan biri, "Şuanki Türkiye'de yaşamak istemem" cevabını verdi. Bunun üzerine açıklamasını sürdüren teyze, "Atatürk'ün bize emanet ettiği bütün düşünceler, emanet ettiği ve onun yolunda yürümemiz gereken bütün herşeyi tasvip ediyorum ve Atatürk'ü çok özlüyorum" dedi.İzmirli teyze Atatürk'e uzaylı dedi

Sözlerinin hemen arkasından Atatürk'ün uzaydan geldiğini belirterek "Onun gibi bir lider gelecek mi, gelmeyecek mi bilemiyorum. Ben onun uzaydan geldiğini düşünüyorum." dedi.

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