İzmirlilerin susuzluk sorununa eşekli çözümü

İzmir'in Kiraz ilçesinde şebeke hattından su alamayan mahalle sakinleri, ihtiyaçlarını el arabası, eşek ve motosiklete yükledikleri bidonlarla çeşmeden karşılıyor.

İzmirliler susuzluk sorununa eşekli çözüm VİDEO

4 AYDIR SUSUZLAR

Sıkıntılarını İZSU ve Büyükşehir Belediyesine ileten vatandaşlar 4 aydır susuzluklarının giderilmesini bekliyor.

"BİR MECLİS ÜYESİ OLARAK UTANIYORUM"

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Özcan Kaymak, 2018 yılında mahallelerinde yaşanan su sorunu nedeniyle vatandaşların çok zor günler yaşadığını, kendisinin de bir meclis üyesi olarak bundan çok utandığını belirtti.

Susuzluk karşısında İzmir Büyükşehir Belediyesinin bir şey yapmadığını savunan Kaymak, "İZSU ve Büyükşehir Belediyesi 4 aydır bir çözüm bulamadı." dedi.

"DOZER, KEPÇE ARIZALI DEDİLER"

Birçok İZSU yetkilisine konuyu anlattıklarını ancak mahallelerine herhangi bir yetkilinin gelip bir bilgilendirmede bulunmadığını dile getiren Kaymak, şöyle konuştu:

"Mahallemize verilmeyen suyun tek sorumlusu İZSU'dur. Sondaj çakma yetkisi de var. Bunu yapmak yerine işleri yokuşa sürüp vatandaşı mağdur ediyorlar. Yetkililer bana 'Burada sondaj çakacağız' dedi. 'Bugün, yarın yapacağız, dozer, kepçe arızalı' dediler. İzmir Büyükşehir Belediyesinin bir tane mi dozeri, kepçesi var? Bu insanların mağduriyetinin giderilmesini bekliyoruz."

"MAHALLEMİZE SEÇİM ZAMANI GELİP GİDİYORLAR"

Mahalle muhtarı Hüseyin Kaymak ise sorunlarının çözülememesinden dolayı vatandaşların yüzüne bakamadığını söyledi.

İZSU yetkililerinin mahallelerine gelip gittiğini, ancak sorunun çözülmediğini anlatan Kaymak, "Sondaj yapacağız diyorlar ama ben inanmıyorum. Zaten mahallemize seçim zamanı gelip gidiyorlar. Su akmadığı halde mahallemize su saatlerini okumaya geldiler, ben onları mahalleye sokmadım." diye konuştu.

İZSU: TEK İÇME SU KAYNAĞI KURUDU

İZSU'dan yapılan yazılı açıklamada ise Yukarı Çayağzı bölgesinde içme suyu ihtiyacının kaynak suyu ile beslendiği ve bu konuda geçmiş yıllarda su sorununun yaşanmadığı, kaynak suyu yakınında bir vatandaşın sondaj kuyusu açması üzerine tek içme suyu kaynağının kuruduğu belirtildi.

90'LARI HATIRLATTI

90'lı yıllarda CHP yönetiminin olduğu dönemde İstanbul'da kaydedilen görüntüler, yıl 2018'ken, yine CHP'nin yönetiminde olan bir ilde yeniden ortaya çıktı. Susuzluk sorunuyla boğuşan İzmirliler, çalışmayan belediye nedeniyle alternatif çözüm arayışlarında.

GEÇEN YIL DA SUSUZ KALDILAR

İzmir'de geçtiğimiz yıl da Buca ve Gaziemir ilçesilerinin tamamında, Karabağlar'ın İlçesi'nin ise bir bölümünde, ana borudaki arıza nedeniyle 3 gün süreyle su kesintisi yaşanmıştı. Herhangi bir uyarı yapılmadan aniden suların kesilmesi İzmirlileri çileden çıkartmıştı.