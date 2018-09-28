Akdeniz'de başlayan Türkiye ve Yunanistan'ı da etkisi altına alacak olan Kırbaç Kasırgası'yla ilgili önlemler ve çalışmalar devam ederken konuyla ilgili Meteoroloji 2. Bölge Müdürü Dr. Latif Gültekin de değerlendirmelerde bulundu.

Gültekin, İzmirlilere özellikle pazar günü etkisini hissettirecek olan kasırgayla ilgili "Mecbur kalmadıkça sokağa çıkmayın" dedi.

ÇEŞME'DEN SONRA TÜM EGE SAHİLLERİNDE ETKİLİ OLACAK

Gültekin şöyle konuştu: "Cumartesi gecesi geç saatlerde Ege sahillerine vuracak olan kasırga, ilk etapta Çeşme yarımadasında daha sonra bütün Ege sahillerinde etkili olacak. İç kesimlere doğru ilerledikçe etkisini ve gücünü kaybedecek."

İzmirlilere 'pazar günü sokağa çıkmayın' uyarısı VİDEO