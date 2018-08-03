taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.032
USD
5,0916
EURO
5,9001
ALTIN
197,59
PETR
73,2800

Jandarmanın SİHA filosuna yenileri eklendi

Jandarma envanterindeki SİHA sayısı 18'e yükseldi. Güvenlik güçlerinin envanterindeki silahlı ve keşif amaçlı Bayraktar TB2 sayısı ise 58'e ulaştı.

AA | 03.08.2018 - 10:55..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Jandarmanın SİHA filosuna yenileri eklendi

Baykar, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından kullanılmak üzere 6 "Silahlı Bayraktar TB2" insansız hava aracı ve 3 yer kontrol istasyonu daha teslim etti.

6 YENİ SİHA

Türk savunma sanayisinin insansız hava aracı (İHA) üreticilerinden Baykar, güvenlik güçlerinin bu alandaki ihtiyaçlarını karşılamak ve aldığı siparişleri kısa sürede teslim etmek için yoğun çalışma yürütüyor.

Jandarmanın SİHA filosuna yenileri eklendi

Bu çalışmalar sonucu sözleşme sürelerinden çok önce teslimatlara imza atan Baykar, son olarak jandarma personeli tarafından kullanılmak üzere 6 SİHA ve 3 yer kontrol istasyonu teslimatı daha gerçekleştirdi.

SİHA'ların performans ve fonksiyonel test ve kabul uçuş kriterlerini başarıyla tamamlamasıyla kabul işlemleri yapıldı.

BU YIL TESLİMAT SAYISI 20'YE ULAŞTI

Jandarmaya yapılan son teslimatla bu yıl silahlı ve keşif amaçlı Bayraktar TB2 teslimatı sayısı 20'yi buldu.

Bu teslimatla envanterdeki silahlı ve keşif amaçlı Bayraktar TB2 sayısı da 58'e yükseldi. Araçların 34'ü Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 6'sı Emniyet Genel Müdürlüğü, 18'i de Jandarma Genel Komutanlığında görev yapıyor.

Envanterde yer alan ve silahlı atış yapma kabiliyetine sahip konfigürasyondaki Bayraktar TB2 sayısı da 35'e ulaştı.

Jandarmanın SİHA filosuna yenileri eklendi

SIRADA BOZOK ENTEGRASYONU VAR

İHA ve SİHA'lar iç güvenlik operasyonlarının yanı sıra son dönemde gerçekleştirilen sınır ötesi harekatlarda önemli görevler üstleniyor. Aynı anda 4 akıllı mühimmat taşıyabilen SİHA'lar üreten Baykar, ROKETSAN tarafından geliştirilen mini akıllı mühimmatlar (MAM) MAM-L ve MAM-C'yi Bayraktar TB2'ye entegre etti.

Jandarmanın SİHA filosuna yenileri eklendi

Bayraktar TB2, son olarak TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen yerli İHA mühimmatı Bozok ile atışlar gerçekleştirdi. Yakın zamanda Bozok'un da Bayraktar TB2'ye entegrasyonunun tamamlanması hedefleniyor. Havada kalma süresi 24 saati bulan, 27 bin 30 feet irtifa rekoruna sahip Bayraktar TB2, 100 kilogram yük taşıyabiliyor.

Bayraktar TB2, üzerindeki sensörlerle gece ve gündüz faaliyet gösterebiliyor. Aktif keşif, gözetleme ve istihbarat uçuşları yapan Bayraktar TB2, elde ettiği görüntüyü harekat merkezlerine gecikmesiz aktarabilme, mühimmat taşıyabilme, kendi mühimmatıyla hedeflere taarruz edebilme özelliklerine sahip.

Bayraktar TB2, gerektiğinde dost muharip uçaklar için lazerle hedef işaretlemesi yapabiliyor.

Jandarmanın SİHA filosuna yenileri eklendi

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA yalanı haberi

Jandarmanın SİHA filosuna yenileri eklendi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İlk soruda elenen Harvardlı akademisyen

İlk soruda elenen Harvardlı akademisyen

331
Askerlik kanunu Resmi Gazete'de

Askerlik kanunu Resmi Gazete'de

107
Singapur'da Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi

Singapur'da Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi

193
Kurban Bayramı öncesi emeklileri sevindiren haber

Kurban Bayramı öncesi emeklileri sevindiren haber

168
Türkiye Münbiç yakınında askeri üs kurdu

Türkiye Münbiç yakınında askeri üs kurdu

40
Hazar Ergüçlü aşkını gizlemedi

Hazar Ergüçlü aşkını gizlemedi

60
Çakmak gazı çeken genç hayatını kaybetti

Çakmak gazı çeken genç hayatını kaybetti

49
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM