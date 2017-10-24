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Japon davul grubu Ondekoza İstanbul'da

Geleneksel Japon davulu Taiko'yu dünyaya tanıtan "Ondekoza" grubu, İstanbul'da ilk konserini verdi.

24.10.2017 - 06:34
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

1969 yılında Japonya'nın Sado adasında kurulan ve geleneksel Japon davulu 'Taiko' ile performans sergileyen Ondekoza grubu, Japonya İstanbul Başkonsolosluğu ve özel bir şirketin organize ettiği Türkiye turnesi kapsamında, Caddebostan Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

Konsere Japonya İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu gibi isimlerin yanı sıra sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kendilerine has ritimleri ve dans performanslarıyla geleneksel davullarını dünyaya tanıtan grup büyük alkış aldı.

Japon davul grubu Ondekoza İstanbul'da

"50'DEN FAZLA ÜLKEDE KONSER VERDİK"

Konser öncesi konuşan grubun kurucu üyelerinden Seizan Matsuda, yaptıkları müziği şöyle anlattı:

"Ondekoza grubu 1969 yılında Sado adasında kurulmuş bir grup. Özellikle geleneksel Japon davulunu tüm dünyaya tanıtmak için faaliyet gösteren bir grup. Dünyanın çeşitli yerlerinde, Asya ülkeleri, Avrupa ülkeleri, Kuzey ve Güney Amerika'da yaklaşık 50'den fazla ülkede konser verdik. Sadece yabancı ülkeler değil, Japonya içerisinde de Japon kültürünü tanıtmak için konserler veriyoruz."

Japon davul grubu Ondekoza İstanbul'da

"BENZER ÇOK YANLARIMIZ VAR"

Matsuda, iki ülkenin kültürünün birbirine yakın olduğunu belirterek, "Japonya ve Türkiye iki dost ülke. Biz Taiko gösterisi yaparken, burada Türk kültürü hakkında birçok şeyi öğreniyoruz. Biz grup olarak bu dostluğa katkıda bulunmak istiyoruz. Ortak bir projede yer alabiliriz. Japon Taiko'sunun ve Mehter'in farklı faklı yönleri var ama benzer çok yanlarımız da var. Birlikte çalarsak çok güzel bir şey çıkacağına inanıyorum" diye konuştu.

Japon davul grubu Ondekoza İstanbul'da

BAŞKONSOLOS EHARA: "BENZER ÇOK YANLARIMIZ VAR"

Konser öncesi bir açıklama yapan Japonya İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara, "Türkiye'de de Japonya'da da davul ile ilgili bir kültür var. Birbirinden çok uzak olan iki ülke.  Fakat davul kültürü her iki ülkede de var. Bu yüzden iki ülkenin benzer olduğunu düşünüyorum" dedi.

Japon davul grubu Ondekoza İstanbul'da

Japon davul grubu Ondekoza İstanbul'da

Japon davul grubu Ondekoza İstanbul'da

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