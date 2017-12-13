Japon firma maaşları Bitcoin ile ödeyecek

Bitcoin hayatımızda uzun zamandır varlığını sürdürüyor, ancak bu yıl kendisi için en büyük patlamasını gerçekleştirdi. Fiyatı 65 bin Türk lirasını aşan sanal para birimi, gündelik hayatta yerini hızla alırken, iş dünyası da bu para birimini resmiyette kullanmaya hazırlanıyor.

Japonya’da bir şirket, çalışanlarının maaşlarının bir kısmını sanal para birimi Bitcoin ile ödeyeceğini açıkladı. REUTERS/Dado Ruvic (Sanal para birimi olan Bitcoin)

KRİPTO PARA İLE MAAŞ ÖDENECEK

GMO İnternet Group şirket, 2018'in mart ayından itibaren 4 bin çalışanın maaşlarını kripto para birimi Bitcoin ile ödeme seçeneği sunulacağı belirtildi

Şirket, maaşların yaklaşık 3 bin Türk Lirası olan kısmının Bitcoin ile ödeneceğini açıklarken,işveren ve çalışan arasında karşılıklı rızaya dayalı yapılacağı vurgulandı. Bitcoin ile yapılan ödemenin bu yönüyle ülke yasalarına uygun olduğu kaydedildi.