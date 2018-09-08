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Japon turistler tramvayın altında kaldı

İstanbul Fatih'te kırmızı ışıkta geçen Japon turist, tramvayın altında kaldı .

Haber Merkezi | 08.09.2018 - 11:36..
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Fatih, Beyazıt’ta kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan 2 Japon turistten biri tramvayın altında kalarak sürüklendi. Kazada ağır yaralanan turist kadının hayati tehlikesi devam ediyor.

Japon turistler tramvayın altında kaldı

TRAMVAYIN ALTINDA KALDILAR

Olay, Beyazıt - Laleli tramvay durağı arasında bulunan yaya geçidinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, turist olarak İstanbul’a gelen Yoko Takahashi (58) ve Tami İshıda (48) yayalar için kırmızı ışık yandığı sırada karşı caddeye geçmek istedi. Kabataş-Bağcılar hattında sefer yapan tramvay, duramayarak Yoko Takahashi’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle turist kadın yaklaşık 20 metre yerde sürüklendi.

Japon turistler tramvayın altında kaldı


JAPON TURİST YOĞUN BAKIMDA

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Ağır yaralanan Yoko Takahashi yoğun bakımda tedavi altına alınırken, Tami İshıda ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazadan dolayı tramvay seferleri Bağcılar istikametine doğru bir süre aksadı. Yolcular tramvaydan inerken yollarına yaya olarak devam etti. Yaralıların kaldırılmasının ardından tramvay seferleri normale döndü.

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