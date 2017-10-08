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Japonların imrendiren yeşil gazetesi

Japonya'nın en çok okunan gazetelerinden biri, toprağa ekilip sulandığında yeşeriyor ve çiçek açıyor.

08.10.2017 - 11:09
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  2. Dünya

Japonların son icadı, geri dönüştürülmüş ve sebze kağıdından yapılmış, okuduktan sonra ekilebilecek bir gazete...

Japonların imrendiren yeşil gazetesi

GERİ DÖNÜŞÜMÜN EN TATLI HALİ

Geri dönüştürülmüş kağıt, küçük çiçek ve ot tohumlarından oluşan bir karışımla yapılıyor. Böylece yeniden kullanılabiliyor. Sürdürülebilir ürün geliştirmenin en tatlı hali gazetenin alt köşesinde de resimlerle anlatılıyor.

Japonların imrendiren yeşil gazetesi

EKİLEBİLİR GAZETE

Gazetenin yeniden dönüşmesi için okuduktan sonra gazeteyi küçük parçalar halinde toprağa gömmek ve sulamak... Birkaç hafta içerisinde saksıda bitki ve çiçekler görmek mümkün...

Japonların imrendiren yeşil gazetesi

Bu düşünce, "The Mainichi" ile çalışan reklam ajansı tarafından tasarlandı. Yeşil gazete adı verilen girişim, Japon gazetesinin üstlendiği ilk sürdürülebilir girişim değil. Çevreci gazete, çevreyi korumaya yönelik girişimleri kapsamında susuzluk çeken nüfus için su bağışlarında da bulunmuştu.

Japonların imrendiren yeşil gazetesi

4 MİLYON SATIYOR

Günde dört milyondan fazla satılan ve yaklaşık 80 milyon yen, yani 2 buçuk milyon liranın üstünde gelir elde eden gazete, çevresel konularda çocukların farkındalığını artırmak ve onlara geri dönüşümün önemini öğretmek için okullarda da etkinlikler düzenliyor.

Japonların imrendiren yeşil gazetesi

Japonların imrendiren yeşil gazetesi

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