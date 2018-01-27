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Japonya kripto paraları vurdu

Sanal para olarak bilinen kripto paralarda Cuma günü yaşanan düşüşün sebebi ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 27.01.2018 - 04:21..
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Japonya'nın en büyük Bitcoin platformlarından birinin müşteri hesaplarından para çekimini durdurması, kripto paraların düşüşüne neden oldu.

JAPONYA TEMKİNLİ YAKLAŞIYOR

Japonya'da yatırımcılar, en büyük Bitcoin platformlarından biri olan Mt. Gox'un çökmesinden bu yana dijital para Borsalarına karşı hala temkinli yaklaşıyorlar.

Tokyo merkezli Coincheck Inc. Twitter üzerinden paylaştığı ileti serisinde tüm para çekimlerini ve Bitcoin dışında tüm kripto paralarda işlemleri durdurduğunu açıkladı. Sanal para işlem platformu, söz konusu karara ilişkin herhangi bir neden göstermedi.

Telefon ile ulaşılmaya çalışılan Coincheck yetkilileri konuya ilişkin detay vermedi. E-postalara ise cevap verilmiyor.

EN AZ ETHEREUM ETKİLENDİ

Dünyanın işlem hacmi açısından en büyük üç kripto parası içerisinde bu durumdan en az etkilenen ise Ethereum oldu.

TSİ 16:12 itibarıyla Bitcoin yüzde 4,10 düşüşle 10 bin 705 dolar, Ethereum yüzde 0,77 hafif düşüşle bin 26 dolar, Ripple ise yüzde 7,52 düşüşle 1,21 dolar seviyesinde bulunuyor.

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