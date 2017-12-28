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Japonya nükleer enerji üretmeye devam edecek

Japonya, 6 yıl önce yaşanan nükleer kazaya rağmen nükleer enerjiden vazgeçmiyor. 2012'de kurulan Nükleer Düzenleme Kurumu (NRA), nükleer enerji santrallerini denetleyecek, enerji üretimi sürecek.

AA | 28.12.2017 - 12:08..
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Japonya nükleer enerji üretmeye devam edecek

Nükleer enerji, dünyada bilinen en kuvvetli enerji türlerinden birisi. Japonya, bu enerjiyi en çok kullanan ülkelerden biri olurken, gelecekte de durum böyle olacak gibi görünüyor.

Japonya nükleer enerji üretmeye devam edecek

6 yıl önce Fukuşima'da yaşanan nükleer kazanın ardından, 2012 yılında kurulan Nükleer Düzenleme Kurumu (NRA), standartları yükseltip emniyet tedbirlerini artırarak enerji üretimini sürdürecek.

Japonya nükleer enerji üretmeye devam edecek


TÜRKİYE'DE KARŞI ÇIKILIYOR

Türkiye'nin nükleer santrallere sahip olmaya hazırlandığı şu günlerde, santrallerin kurulması ve faaliyete geçirilmesi "çevreci" bazı kişiler tarafından protesto ediliyor. Gerek güvenlik gerek çevre kirliliği iddialarıyla istenmeyen nükleer santrallerin büyük bir kısmı Japonya'da bulunuyor.

Kyoto protokolü gibi çevreci, küresel ısınmaya karşı yapılan bir anlaşmanın sahibi olan Japonya, 6 yıl önce yaşadığı vahim kazaya rağmen korkusuzca nükleer enerji ile yoluna devam etme kararı alırken, Türkiye'ye yönelik nükleer eleştirilerin halen sürmesi, konuya ne kadar yanlış bir açıdan bakıldığını gösteriyor.

Japonya nükleer enerji üretmeye devam edecek

SON MODEL TEKNOLOJİ

6 yıl önce Japonya'da meydana gelen nükleer kazaya, 70'li yıllardan kalma reaktör teknolojisinin neden olduğu yıllar sonra açığa çıktı. Teknolojiyi geliştirmek ve mevcut şartları düzeltmek için Nükleer Düzenleme Kurumu (NRA) kurulurken, Türkiye'nin sahip olacağı nükleer santraller en son teknoloji ile donatılarak işleme alınacak, böylelikle oluşabilecek bir kaza riski minimum düzeye indirilecek.

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