Japonya, yabancı işçi alımını esnetiyor

Tasarı ile yabancı işçilere, iş gücü açığı yaşanan sektörlerde çalışmak koşuluyla ülkeye giriş izni veren iki yeni vize kategorisi oluşturuluyor.

Japonya ülkeye göçü çok sınırlı tutan ülkelerden biri. Fakat tasarı yasalaşırsa özellikle inşaat, tarım ve sağlık sektörlerinde çalışacak işçilerin ülkeye girişi kolaylaşacak.

Tasarıya eklenen iki yeni vize türünden birincisi ile yabancı işçilere, belli becerilere ve yeterli Japonca bilgisine sahip olmaları koşuluyla, 5 yıl çalışma ve ailelerini de beraberlerinde ülkeye getirme izni veriyor.

İkinci tür yeni vize ise daha üst düzeyde becerilere sahip yabancılara bir süre sonra sürekli oturum hakkı başvurusu izni de veriyor.

Muhalefet partileri ise tasarıyı, ücretleri ve suç düzeyini etkileyeceği gerekçesiyle eleştiriyor.