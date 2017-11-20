Japonya'daki ABD askerlerine alkol yasağı

Ayrıca Japonya'nın Okinawa adasında görev yapan Amerikan askerlerine de ikinci bir emre kadar üslerinden ayrılmamaları talimatı verildi.

Adı açıklanmayan asker kullandığı kamyonla, hayatını kaybeden Japon'un sürdüğü minibüse çarpmıştı.

ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Japon polisi, tutuklanana askerin kanında yasal sınırın üç katı alkol tespit edildiğini duyurdu.

Japonya'daki yaklaşık 47 bin Amerikan askerinin 25 bin kadarı Okinawa adasında görev yapıyor. Adada askerlerin karıştığı olaylar yüzünden sık sık ABD karşıtı protesto gösterileri düzenleniyor.