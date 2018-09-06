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Japonya'yı tayfundan sonra deprem vurdu

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido’da 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle birçok bölgede heyelanlar meydana gelirken, 20 kişinin kayıp olduğu en az 48 kişinin yaralandığı bildirildi

Haber Merkezi | 06.09.2018 - 09:04..
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Japonya tayfunun ardından depremle boğuşuyor. Jebi tayfunu ile adeta felaket bölgesine dönen Japonya'da bu sefer de deprem meydana geldi. 6,7 şiddetindeki deprem toprak kaymalarına, yıkımlara ve ağır maddi hasarlara neden oldu.

Japonya'yı tayfundan sonra deprem vurdu

ELEKTRİK KESİLDİ, TOPRAK KAYDI

Salı günü batı kıyılarına vuran tayfunun yaralarını saran Japonya’yı bu kez deprem vurdu. Sabaha karşı 3.00 sularında Hokkaido'da meydana gelen ve Meteoroloji Ajansının ilk tahminine göre 6.7 şiddetinde olduğu açıklanan deprem, birçok bölgede elektrik kesintileri yaşanmasına neden oldu.

Japonya'yı tayfundan sonra deprem vurdu

Japonya'yı tayfundan sonra deprem vurdu

Merkez üssü yakınlarında meydana gelen toprak kayması Atsuma kasabasındaki evlerde yıkımlara neden oldu. Bölgede dağ yamaçlarında bulunan evler toprakla birlikte yıkıldı.Japonya'yı tayfundan sonra deprem vurdu

Japonya'yı tayfundan sonra deprem vurdu

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Şimdiye kadar helikopterle 10 kişinin kurtarıldığı belirtilirken, evlerde mahsur kalanların olabileceğinden korkuluyor.

Japonya'yı tayfundan sonra deprem vurdu

Deprem nedeniyle birçok bölgede elektrik kesintileri yaşanıyor. Hokkaido’da bulunan Tomari nükleer santralinin acil durum jeneratörlerini kullandığı bildirildi. Kamu yayıncısı NHK, santralde herhangi olağandışı bir durum rapor edilmediğini bildirdi.

Japonya'yı tayfundan sonra deprem vurdu

Deprem toplu taşıma araçlarını da etkiledi. Hızlı tren seferleri yapılamadı. Havaalanındaki olası risklere karşı hava trafiği de durdu. Yollarda meydana gelen atlaklar ve çukurlaşmalar da karayolu trafiğini de etkiledi. Bazı bölgelere giriş ve çıkışlar güçlükle sağlanıyor.

Japonya'yı tayfundan sonra deprem vurdu

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