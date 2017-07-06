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Jay Z annesinin lezbiyen olduğunu söyledi

Amerikalı rap şarkıcısı Jay Z, son çıkardığı albümü ‘4:44’te yer alan ‘Smile’ şarkısıyla annesi Gloria Carter’ın lezbiyen olduğunu belirtti.

06.07.2017 - 09:39
  1. Haberler
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Beyonce’nin eşi, rap şarkıcısı Jay Z, son çıkardığı albümü ‘4:44’te ‘Smile’ isimli şarkıya annesi Gloria Carter’la düet yaptı.

Bu şarkının sözleriyle Jay Z, dört çocuk sahibi olan ve cinsel kimliği şimdiye kadar açıklanmayan annesinin lezbiyen olduğunu belirtti.

Jay Z annesinin lezbiyen olduğunu söyledi

BEYONCE'İ ALDATTIĞINI DA İTİRAF ETMİŞTİ

48 yaşındaki şarkıcı, albümdeki ‘Kill Jay Z’ ve ‘4:44’ şarkılarında karısı Beyonce’yi aldattığını itiraf etmesi ve özür dilemesiyle gündeme gelmişti.

Jay Z annesinin lezbiyen olduğunu söyledi

Şimdi ise annesinin cinsel kimliğini açıkladığı şarkı ile dikkatleri üzerine çekti. Şarkının sözleri şu şekilde;

"ANNEM UZUN ZAMANDIR TİYATROCU GİBİ ROL YAPIYOR"

"Annemin dört çocuğu vardı ama o bir lezbiyen, uzun süredir bir tiyatrocu gibi rol yapmak zorunda kaldı. Dolapta saklanmalıydı, böylece iyileşmeye çalışıyordu. Toplum, utanç ve acı katlanabileceğinden çok daha fazlaydı.

"ERKEK YA DA KADIN OLMASININ ÖNEMİ YOK"

Aşık olduğunda sevinç gözyaşları akıttın. Benim için aşık olduğun kişinin erkek veya kadın olmasının önemi yok. Sadece bütün bu nefretin içinde gülümsediğini görmek istiyorum."

Jay Z annesinin lezbiyen olduğunu söyledi

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