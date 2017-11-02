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Jennifer Lopez nasıl aşık olduğunu anlattı

Dokuz aydır birlikte olan Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez, Vanity Fair dergisine ilişkileri hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

02.11.2017 - 08:13
  1. Haberler
  2. Magazin

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Son dönemin gözde çiftlerinden Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez, Vanity Fair dergisinin aralık sayısına kapak oldu.

"İKİZ GİBİYİZ"

Aşk hayatları hakkında konulan ikiliden eski beysbolcu, “İkiz gibiyiz; ikimiz de Aslan burcuyuz, New Yorkluyuz, Latiniz ve bunun gibi 20 özellik daha sayabilirim” dedi.

JENNİFER İLK BULUŞMAYI ANLATTI

İlk buluşmalarından bahseden Lopez ise “Kolay bir akşam değildi. Çok fazla konuşup anlattı, ben de sadece dinledim. Planlarından, geçmişinden ve yeniden evlenmek istediğinden bahsetti. Bunlar ilk buluşmada genelde konuşulmaz” açıklamasını yaptı.

"AŞIRI SEKSİ GÖRÜNÜYORSUN"

Daha sonra ona yalnız bir kadın olduğunu söyleyen Lopez, Rodriguez lavaboya gittiğinde kendisinden bir mesaj aldığını ve mesajda “Aşırı seksi görünüyorsun” yazdığını söyledi.

Geçtiğimiz mart ayından bu yana ilişki yaşayan ikili, o mesajdan sonra her şeyin değiştiğini itiraf etti.

Jennifer Lopez nasıl aşık olduğunu anlattı

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