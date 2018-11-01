Jennifer Lopez'den cüretkar poz

49 yaşında olmasına rağmen fiziğiyle genç kızlara taş çıkaran dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, bir dergi için verdiği poz ile olay oldu. Lopez, cüretkar fotoğrafını takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi.

SPOR VE SAĞLIKLI BESLENME

Lopez'in bu paylaşımlarına da takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı. Kimileri "Biri bana bu kadının aslında 49 yaşında olmadığını söylesin" diye yorum yaparken bazıları da "Bu kadar formda kalmayı nasıl başarıyor?" diye sordu. Birçok takipçisi Lopez'in bu yaşta böyle görünmesinin nedeninin spor tutkusu ve sağlıklı beslenme olduğunu söyledi.